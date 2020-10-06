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İstemeyen veli, çocuğunu okula göndermeyebilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yüz yüze eğitimde veli rızası önemli, bu aşamada da isteyen velimiz gönderecek, istemeyen velimiz göndermeyebilecek, yok sayılmayacak. Mutlaka öğrencilerimiz uzaktan eğitimi takip etmek zorunda olacak." dedi.
 06 Ekim 2020 12:21
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için alınan yeni kararların detaylarını açıkladı.

İlkokullarda yüz yüze eğitimin haftada iki gün olacağını açıklayan Bakan Ziya Selçuk "Sınıflarımız gruplara ayrılarak azaltılacak ve okulda kalma süresi azaltılacak. Yüz yüze eğitimde veli rızası önemli, bu aşamada da isteyen velimiz gönderecek, istemeyen velimiz göndermeyebilecek, yok sayılmayacak. Mutlaka öğrencilerimiz uzaktan eğitimi takip etmek zorunda olacak" dedi.

Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
Memurlar.Net
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