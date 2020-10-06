1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu

Lalapaşa ilçesinde öğrenciler belediyenin nikah salonunda ücretsiz internet hizmeti ile derslerini takip ediyor
 06 Ekim 2020 12:35
+Aa- Yazdır
Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde belediyenin nikah salonu, evlerinde internete erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) derslerine ulaşmaları için sınıfa dönüştürüldü.

Lalapaşa Belediyesi, evde internete erişim imkanı bulunmayan ya da kota sıkıntısı yaşayan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.

İlçedeki okullarda eğitime devam eden öğrenciler, belediyenin internet altyapısı sayesinde EBA derslerine sorunsuz ulaşabiliyor.

Belediye Başkanı İsmail Arslan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilere, ücretsiz internet hizmeti sağladıklarını söyledi.

Salgın döneminde nikahların azaldığına dikkati çeken Arslan, öğrencilerin ihtiyaç duydukları her an nikah salonunu sınıf gibi kullanabildiğini dile getirdi.

EBA dersleri için belediyeye gelen öğrencilerin ateş ölçümü ve dezenfekte işleminin ardından salona alındığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize destek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Derslerini daha iyi takip etmelerini sağlıyoruz. Bundan sonra kota sınırı yaşayan ve evlerinde interneti olmayan öğrencilerimiz derslerini burada rahatlıkla takip edebilecek. Mesai saatleri dışında da öğrencilerimize ücretsiz internet hizmeti sunmaya devam edip, nikah salonunu açık tutacağız."

- "Canlı derslerimize rahatlıkla girebiliyoruz"

Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Nisa Köse ise uygulama sayesinde derslerinden geri kalmadığını anlattı.

Tedbirlere uyarak derslerini izlediklerini ifade eden Köse, "Belediyenin yaptığı bu yardım bizi mutlu etti. Canlı derslerimize rahatlıkla girebiliyoruz. Kota sınırı olmadan videoları izleyerek derslerimizden geri kalmıyoruz." dedi.

6. sınıf öğrencisi Enes Kuşçu da nikah salonunda internet sıkıntısı yaşamadan derslerini takip ettiğini aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
06 Ekim 2020 08:00		 Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu
05 Ekim 2020 21:10
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 'Ali Edizer' açıklaması
05 Ekim 2020 15:16		 Meslek lisesinde 'yüksek teknolojili üretim' için Ar-Ge merkezi kuruluyor
05 Ekim 2020 11:16
Liselerde yüz yüze eğitim böyle başladı
05 Ekim 2020 10:40		 Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar
04 Ekim 2020 12:12
Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 230 milyon lira katkı
04 Ekim 2020 11:40		 Öğretmenler pandemi turnikesi ve ölç geç kabini üretti
03 Ekim 2020 23:30
Ordu'dan 81 ildeki 81 okula fındık gönderildi
03 Ekim 2020 16:40		 Doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği
02 Ekim 2020 20:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:42 - Kılıçdaroğlu: Kobani soruşturmasında niye 6 yıl beklediniz?15:30 - Erdoğan: Macron'un 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyon15:16 - Yurdun batı kesimlerine yağışlı ve soğuk hava geliyor15:11 - Valilikten korana savaşçıları için duygusal mesaj15:04 - HDP'li Remziye Tosun, teröristleri tedavi ettirmiş14:56 - RTÜK'ten 'Yolluk harcamaları' iddialarına yalanlama
14:49 - Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu14:46 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:36 - Kayseri'de 3 FETÖ sanığından ikisine hapis14:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü14:31 - İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya düşecek14:31 - Öğrencisi ve binası olmayan MYO'ya 13 sekreter ataması
14:22 - Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor14:18 - Malatya'da FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı14:17 - POMEM'de eğitim süresi 8 aya çıkarılacak14:13 - Kobani olaylarının üzerinden 6 yıl geçti, acılar geçmedi14:10 - Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan insanlık suçu, savaş suçu işliyor
14:05 - Sıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
CİMER'den başvuran sözleşmeli personele uyarı
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
Validen korkutan açıklama: Vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
174 kişinin katili Müzeyyen Aydınlı SİHA'larla vuruldu
Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli davaları kazandı
Arsaya talep ikiye katlandı, fiyatlar arttı
Bahçeli: Bu nedenle TTB kapatılmalı diyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hassaten 1
fatih terim'in maç bitmeden sahadan ayrılması 2
altay bayındır'ın milli takıma alınmaması 2
taraz 1
uyanış büyük selçuklu 1
2020-2021 Futbol Şampiyonun Tottenham olması 3
kuşkonmaz çiçeği 1
foya 2
hacı bektaş-ı veli 1
Defaten 1
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 87 sözleşmeli personel alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam