Antalya'da karantina kuralına uymayan 29 kişi yurda yerleştirildi
|06 Ekim 2020 12:36
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Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastalarla temaslı olduğu belirlenen 29 kişi, karantina kurallarına uymadıklarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde 29 kişinin izolasyon kurallarına uymadığının tespit edildiğini bildirdi.
Bu kişilerin Akdeniz Üniversitesi KYK Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'nda zorunlu karantinaya alındığını kaydeden Hülür, kolluk birimlerinin özellikle kentin giriş ve çıkış noktalarında salgınla mücadele kapsamında kontroller gerçekleştirdiğini belirtti.
Hülür, Kovid-19 hastası olduğu belirlenen kimsesiz, sokakta yaşayan, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da bu şartları sağlama imkanı bulunmayan, geçici nitelikte yerlerde konaklayanların, Valilik tarafından KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alındığını ifade etti.
Hastanede tedavi amaçlı geçen sürelerin karantinadan sayılmadığına dikkati çeken Hülür, "İzolasyon yurdunda kalanların temel ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanmaktadır. Yemekler, Kızılay'ın anlaşmalı olduğu yemek şirketi tarafından menüler belirlenerek sunulmaktadır. Sağlık hizmetleri ise İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda ekiplerimizce karşılanıyor." bilgisini verdi.
Hülür, yurtta kalanların kaçma girişiminde bulunması halinde cezai işlemin İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kolluk kuvvetlerince uygulandığını hatırlattı.
Antalya'da yurtta şu ana kadar 114 kişinin izolasyon altında tutulduğunu vurgulayan Hülür, salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyen kuralları ile gerekli görüldüyse izolasyon koşullarına uymanın büyük önem arz ettiğini kaydetti.
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