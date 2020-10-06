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Veterinere giden iki buzağı viral oldu

Kars'ta veterinere giden buzağılar, sosyal medyada gündem oldu.
 06 Ekim 2020 12:55
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Kars'ta veterinere giden buzağılar, sosyal medyada gündem oldu. İki buzağı, Selim İlçesi'nde veteriner kliniğinin kapısına gidip bir süre bekledi. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da hayvanlara ''İbrahim yok, gidin birazdan gelin, tamam mı?'' diye seslendi. İki buzağı da, sanki kendilerine söylenenleri anlarmış gibi, veteriner kapısından uzaklaşıp gitti.
DHA
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