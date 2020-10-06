S400'ler Sinop'ta test edilecek. 20 Ekim'de havaalanı kapatılacak
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Rusya'dan tedarik edilen S400 hava savunma füze sistemi Sinop'ta test edilecek
|06 Ekim 2020 13:32
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Tedarik edilen S400 hava savunma füze sistemine ait bileşenlerin Samsun'dan Sinop'a doğru sevk edilirken ki görüntüleri kamuoyuna yansıdı.
Sevk edilen S400 bileşenleri arasında komuta kontrol aracı ile birlikte füze fırlatma aracı(TEL) yer aldığı görülmektedir.
Defenceturk.net sitesinde yer alan habere göre, sevk güzergahında çekilen farklı görüntülerde S400 sisteminin radar bileşenleri, füze taşıyıcı lançerler de görülmektedir. Sinop hava limanı 20 Ekim 2020 günü 09.00- 14.30 trafiğe kapalı olacak. Test atışlarının bahse konu süre zarfında icra edileceği ifade edilmektedir.
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