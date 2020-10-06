Azerbaycan'ın Gence şehrindeki AVM'ye roket düştü
Ermenistan ordusunun Gence'ye saldırıları sonucu alışveriş merkezine düşen roket güvenlik kameralarına yansıdı
|06 Ekim 2020 13:45
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Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Ermenistan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye dün roketli saldırı düzenledi.
Roketlerden biri Gence şehrinde bulunan bir alışveriş merkezine isabet etti. Roketin düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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