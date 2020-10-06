İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|06 Ekim 2020 14:46
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GİRESUN
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kaledere köyünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda Kaledere köyünün tamamının bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Karantinaya tabi olan vatandaşların talimatlara aykırı davranmaları ve karantina kurallarına uymamaları halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci ve 284'üncü maddesi gereğince haklarında gerekli işlemlerin yapılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.
ARDAHAN
Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kayaaltı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların 14 gün durdurulduğu kaydedildi.
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