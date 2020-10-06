İyi Parti'de kriz... 38 vekilden 13'ü grup toplantısına katılmadı
|06 Ekim 2020 13:52
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.
Grup toplantısına, muhalif milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti.
2'nci Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesine tepkileri süren muhalif milletvekilleri, dün akşam yaptıkları toplantıda grup toplantısına katılmama kararı almıştı.
13 MUHALİF VEKİL KATILMADI
Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu 13 muhalif isim, toplantıya katılmadı. Muhalif olarak bilinen Durmuş Yılmaz ve Aylin Cesur ise toplantıda yer aldı.
KORAY AYDIN TEPKİSİ
Muhalif isimlerin, liste krizinden sorumlu tuttukları Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın, Başkanlık Divanı'nda görevine devam etmesine tepki olarak grup toplantısına katılmadığı belirtildi.
AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Akşener, grup toplantısından sonra basın mensuplarının bazı milletvekillerinin toplantıya katılmamasına ilişkin sorularına da cevap vermedi.
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