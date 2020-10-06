Kurbağa adam adayı eğitimini 20 polis başarıyla tamamladı
07.09.2020 - 10.09.2020 tarihleri arasında Kurbağa Adam Adayı Seçme Sınavı düzenlenmiş olup, düzenlenen seçme sınavını, 4 Amir sınıfı ile 20 Polis Memuru rütbesindeki personel başarıyla tamamladı.
|06 Ekim 2020 14:02
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından, ülke genelindeki iç sularda ve sahil şeritlerinde, adli nitelikli olaylarda cesetlerin ve suç delillerinin tespiti ve su yüzeyine çıkarılması, dalış hizmetlerinin daha sağlıklı ve etkin bir biçimde yürütülmesi, sualtında meydana gelen olaylara daha seri bir şekilde müdahale edilebilmesi amacı ile 07.09.2020 - 10.09.2020 tarihleri arasında Kurbağa Adam Adayı Seçme Sınavı düzenlenmiş, düzenlenen seçme sınavını, 4 Amir sınıfı ile 20 Polis Memuru rütbesindeki personel başarıyla tamamladı.
Seçme sınavını geçen personeller 2 dönem halinde eğitime tabi tutulacak olup, eğitimler Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde verilecek.
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