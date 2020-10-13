Memurun istifasında hangi tarih esas alınmalı?

Soru: İstifa eden bir memurun istifa tarihi kişinin istifa dilekçesi verdiği tarih mı? Kurumun onayladığı karar suretinde yazan tarih mi? Yoksa kişiye tebliğ edildiği tarih midir? Ayrica istifa eden kisi maasini hangisine gore hakeder teblig mi kurum onayladigi tarih mi?

Cevap: Devlet Memurları Kanununun 20. maddesine göre memurların kanunda yazılı esaslara göre çekilme-istifa hakkı bulunmaktadır. Kanunun 94. maddesinde ise çekilme hakkınının kullanılmasında uyulması gereken esaslar gösterilmiştir. Söz konusu maddede, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükümleri yer almaktadır. Kanunun 95. maddesinde ise, "Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir." denilmektedir.

Yukarıdaki hükümlerden anlaşılacağı üzere çekilme talebinde bulunan memur hemen görevini bırakamamakta, bir aya kadar isteğinin kabul edilmesini veya devir teslim işlemlerinin sonuçlarını beklemesi bu süreçte de görevine devam etmesi gerekmektedir. Mülga Devlet Personel Başkanlığı çekilme sonrası yeniden memuriyete atanmada geçmesi gereken altı aylık sürenin başlangıç tarihi konusunda verdiği bir görüşünde istifanın idare tarafından onaylandığı tarihin baz alınması gerektiğini belirtmiştir.

Adı geçen Başkanlık, çekilmiş sayılmada hangi tarihin esas alınacağına dair 19 Ocak 2011 tarihli ve 24144 sayılı başka bir görüşünde ise, "14/6/2010 tarihinde göreve başlaması gereken ilgilinin onuncu gün sonunda memuriyetten çekilmiş sayılması, görevden ayrılış tarihi olarak ise 14/6/2010 tarihinin esas alınması" gerektiğini ifade etmiştir. Bu durumda çekilmiş sayılma tarihi olarak idarenin onay tarihi değil, memurun görevine başlaması gereken ilk gün esas alınmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalardan, istifa tarihi belirlenirken memurun yazılı talep tarihi değil, çekilme isteğinin idare tarafından kabul edildiği tarihin esas alınması gerektiği, çekilmiş sayılmada ise farklı olarak idarenin onay tarihinin değil kesintisiz on günlük göreve gelmeme süresinin ilk gününün dikkate alınarak çekilmiş sayılma tarihinin belirleneceği anlaşılmaktadır.