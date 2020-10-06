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POMEM'de eğitim süresi 8 aya çıkarılacak

6 Ekim 2020 tarihinde eğitimleri başlayacak olan Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitimler 8 ay olarak yapılacak.
 06 Ekim 2020 14:17
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POMEM'de eğitim süresi 8 aya çıkarılacak

Pandemi sebebiyle adayların eğitim alacağı okullarda planlama sayıları düşürülmüş ve adayların okulları değiştirilmişti.

26. Dönem Pomem Adayları, 22 Erkek ve 2 Kadın aday eğitim okulu olmak üzere toplam 24 okulda eğitim görecek.

6300 Erkek, 700 Kadın adayın 8 ay eğitim alacağı öğrenildi.

2017 yılı içerisinde yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen Pomem'lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir ifadesi, Pomem'lerde 4 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir olarak değiştirilmişti. Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte ise Pomem'lerde eğitim öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır ifadesindeki 6 ay ibaresi de 4 ay olarak düzenlenmişti.

2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından çeşitli basın yayın organlarında eğitimlerin kademeli olarak önce 6, sonra 8 aya çıkarılacağı belirtilmişti.

Memurlar.net olarak ulaştığımız bilgiye göre bu uygulama hayata geçirilerek adayların 8 ay eğitim göreceği öğrenildi.

Polis adayları 06 Haziran 2021'de yemin ederek kura çekimiyle beraber mezun olacaklar.
Memurlar.Net
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