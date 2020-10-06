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Öğrencisi ve binası olmayan MYO'ya 13 sekreter ataması

Sayıştay'ın Ordu Üniversitesi'ne yaptığı denetimde binası ve okulu dahi olmayan yerlere 13 sekreter atandığı ortaya çıktı. Atanan sekreterlerin de kısa süre sonra şube müdürlüğüne terfi ettiği belirlendi.
 06 Ekim 2020 14:31
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Öğrencisi ve binası olmayan MYO'ya 13 sekreter ataması

Sayıştay denetçilerinin Ordu Üniversitesi'nde yaptığı denetimlerde henüz faaliyete geçmemiş olan ve öğrencisi ve binası dahi bulunmayan Gölköy ve Aybastı Meslek Yüksekokulları'na (MYO), 13 sekreter atandığı belirlendi.

Raporda konuyla ilgili şu tespitler yer aldı:

"İdare, atamalarda, Yüksekokulların fiziki şartlarının sağlanarak eğitim ve öğretime geçmesini amaçlasaydı; fiziki şartların sağlanması ile ilgili önemli görev ve sorumlulukları bulunan yüksekokul sekreteri kadrosunun, istikrarlı bir şekilde yönetilmesini tercih ederdi.

4 YILDA 6-7 DEFA ATAMA YAPILMIŞ

MYO'lara, faaliyete geçemedikleri dört yıllık süre zarfında 6-7 kez sekreter ataması yapıldığından ve bu durum, yönetim istikrarsızlığına sebebiyet verdiğinden; atamalarda idarenin, söz konusu amaca uygun hareket etmediği, düşünülmektedir. Okulların, bu kadar uzun bir süre faaliyete geçmemesi de bunu desteklemektedir."

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 5, 7 ve 10'uncu maddeleri şube müdürlüğü kadrosuna atanacaklara, sınav şartı getirmişti. Yönetmeliği'n 20'nci maddesinin (d) bendine göre yüksekokul sekreteri olarak atanan bir personel ise, aynı maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca aynı düzeydeki ya da daha alt düzeydeki kadrolara atanma hakkını kazanabiliyor.

ŞUBE MÜDÜRÜ OLUYORLAR

Sayıştay, olmayan okula sekreter olarak atanan kişilerin sınavsız bir şekilde şube müdürü olma hakkını elde etmesi için söz konusu yolun tercih edildiğini işaret etti. Raporda, "Zaten atananların, atandıkları görevde çalıştırılmaması, çoğunluğunun şube müdürü (10 kişi) olarak istihdam edilmesi ve atamaların kısa süreli olması, bu durumu işaret etmektedir. Bu itibarla; yapılan atamalarla, mevzuatın kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması hususunun gereğinin yerine getirilmediği, düşünülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Sayıştay'ın 2019 Yılı Denetim Raporu'nda, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde 440 yazma eserin kayıp olduğu ortaya çıktı. Raporda, kitapların kimin ihmali sonucu kaybolduğunun tespit edilemediği, kaç yıldır kayıp olduğunun da bilinmediği kaydedildi.
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