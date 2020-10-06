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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
 06 Ekim 2020 14:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerle Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Erdoğan, görüşmede, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun kalıcı bir şekilde çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı
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