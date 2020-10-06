RTÜK'ten 'Yolluk harcamaları' iddialarına yalanlama

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, (RTÜK) basında yer alan yolluk harcamalarına ilişkin, "Bazı basın ve yayın organlarında kesinleşmemiş Sayıştay raporlarına dayanılarak yapılan ve haksızca RTÜK Başkanı ve Üyelerini töhmet altında bırakan yurt dışı görevlendirmelerde alınan yolluklara ilişkin haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasını halkın doğru bilgilendirilmesi açısından elzem görüyoruz. RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme" başlıklı haberler, bir haber metni olmanın ötesinde vatandaşlarımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı iftiralardır." açıklamasında bulundu.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK)'ten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın ve yayın organlarında kesinleşmemiş Sayıştay raporlarına dayanılarak yapılan ve haksızca RTÜK Başkanı ve Üyelerini töhmet altında bırakan yurt dışı görevlendirmelerde alınan yolluklara ilişkin haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasını halkın doğru bilgilendirilmesi açısından elzem görüyoruz.

"RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme" başlıklı haberler, bir haber metni olmanın ötesinde vatandaşlarımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı iftiralardır.

Bir süredir maksatlı olarak Üst Kurulumuza karşı yürütülen bir kampanyanın parçası olarak değerlendirdiğimiz bahse konu haberler, RTÜK'ün tüzel kişiliğini, RTÜK Başkanı ve Üyelerini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dünyada emsalleri arasında kabul görerek pek çok uluslararası organizasyonda görev almaktadır. RTÜK, bazı uluslararası organizasyonların resmi sekretaryasını bizzat yürütmekte, bazılarınınsa yönetiminde yer almaktadır. Bu görevlerin yürütülebilmesi için yurt dışı yayıncılık toplantılarına katılım zorunludur. Öte yandan pandemi sebebiyle alınan karar gereği yaklaşık 1 yıldır yurt dışı görevleri durdurulmuş, vazifeler uzaktan erişim yöntemiyle yürütülmektedir.

RTÜK Başkanı ve Üyelerinin yurt dışı görevlendirmeleri seyahat amaçlı değil, üstlendiği görevlerin gereğidir. RTÜK, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmektedir.

Söz konusu haberlerde Üst Kurul üyelerimizin yurt dışı görevleriyle alakalı gerçeği yansıtmayan bilgiler yer almaktadır.

RTÜK Başkanı ve Üyeleri'nin devlet içindeki konumları ilgili hukuki metinlerde açıkça tanımlanmıştır. RTÜK Üyelerinin durumları 703 sayılı KHK'da da düzenlenerek 6112 sayılı Kanun'a "Üst Kurul üyelerine en yüksek Devlet memuru için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali haklar tutarında aylık ücret ödenir. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca en yüksek Devlet memurunun yararlanmış olduğu sosyal hak ve yardımlardan, Üst Kurul üyeleri de aynı usul ve esaslar çerçevesinde aynen yararlanırlar" ifadeleri ile eklenmiştir. Buna göre, RTÜK Üyeleri en yüksek devlet memurunun özlük haklarına sahiptir ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlem bu statüye göre yapılmaktadır. Bu kapsamda RTÜK Başkanı ve Üyelerinin yurt dışı görevleriyle alakalı harcırahları en yüksek devlet memuru baz alınarak hesaplanmaktadır.

Ayrıca, RTÜK'ü hedef alan sözde haberlerde Anayasa Mahkemesi'nin Üst Kurul aleyhinde karar aldığı bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis AYM kararı, RTÜK Üyelerinin lehinedir. Haberlerde, Sayıştay kararı kesinmiş gibi gösterilmektedir. Oysaki ilgili rapora konu değerlendirmeler ve itiraz süreçleri devam etmektedir.

Medyamızı kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyor, saygılar sunuyoruz."