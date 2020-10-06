Yurdun batı kesimlerine yağışlı ve soğuk hava geliyor
|06 Ekim 2020 15:16
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Yurdun batı kesimleri perşembe gününden itibaren yağışlı ve serin havanın etkisine girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı kesimlerinin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle perşembe sabahından başlayarak iki gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği öngörülüyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, perşembe Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Kuzey Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlı sistemle batı bölgelerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara ve Ege bölgelerinde perşembe güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, cuma ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Yağışlı sistemin Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de cuma günü etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Yeni yağışlı sistemle ilgili uyarıların vatandaşlar ve yetkililerce dikkatle takip edilmesi gerekiyor.
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