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Erdoğan: Macron'un 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyondur
 06 Ekim 2020 15:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın buradaki açıklamaları şöyle:

Milletin evini bu gazi mekanı teşrif eden siz değerli hocalarımıza hoş geldiniz diyorum.

Tüm Diyanet mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Tüm imamlarımızın müezzinlerimizin, kuran kursu hocalarımızın, vaiz, vaize ve müftülerimizin camiler ve din gönüllüleri haftasını tebrik ediyorum.

Minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum.

Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik-beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı göz ardı edilemez.

15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır.

Vefa Destek gruplarında 62 bin 700 Diyanet İşleri çalışanımız sorumluluk üstlendi.

Diyanet personelimiz koronavirüs salgınında fedakarca görev yaptı.

Diyanet Camiamızdan toplumumuzun bilinçlendirilmesinde oynadığı rolü aynı kararlılıkta devam ettirmesi diliyorum.

Dünya tarlasına iyilik eken ahiret haşatına iyilik toplamaya devam eder. Bu hayatın albenisine kendisini kaptıran insan, dünyasını da ahiretini de kaybeder.

Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir.

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz sıkıntılı dönemde Rabbimizin birçok müjdesine mazhar olduk.

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğalgaz rezervini keşfettik. Salgın günlerinde milletimize umut vermenin yanı sıra daha büyük keşifler için umudumuzu arttırdı.

Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da güzel haber almayı ümit ediyoruz.

Türkiye'nin kendi hükümranlık adımlarını kullanarak attığı bu adım dünya siyasetinde yeni bir dönemin habercisidir.

Ayasofya kararı ile Türkiye bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangayı da kaldırmıştır.

Hemen ardından restorasyonun tamamlanan Sümela manastırını tekrar ziyarete açtık.

Bu açılış ile Ayasofya kararı üzerinden Türkiye'yi eleştirenlere de en güzel cevabı verdik.

Ayasofya'yı asli kimliğine döndürmenin mutluluğunu yaşadık.

Ayasofya'nın ibadete açılması, 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir.

Türkiye dini hak ve özgürlükler konusunda örnek bir tavır sergilerken, batı dünyasında tam zıt bir atmosferin hakim olduğunu görüyoruz.

Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde, ırkçılık, ayrımcılık İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor.

Neo-Nazi terörü bizim vatandaşlarımız kadar Afrikalı, Asyalı göçmenleri, Müslümanlar kadar Musevileri de hedef alıyor.

Çok açık ve net söylüyorum. Birçok Batı ülkesinde ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir.
Neo-Nazi yapılar ordu ve emniyet içinde rahatça örgütlenmektedir. Medya adeta bu örgütlerin halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmektedir.

Türkiye'yi sustururlarsa meselenin çözüleceğini zannediyorlar.
Nasıl deve kuşu kafasını kuma gömünce gözden kaybolmuyorsa, sorunlar da yok sayılınca ortadan kalkmıyor.

Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar en büyük kötülüğü kendi toplumuna yapmaktadır.
Bugün görmezden geldikleri sorunlar yarın daha büyük felaketler olarak karşılarına çıkacaktır.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyondur.

Fransız devlet başkanı olarak daha 1 hafta 10 gün önce görüşmelerimizi geliştirelim derken nasıl da çabucak unutuveriyor. Bu açıklamayı yapması kendisine ne denli saygı duyulacağını gösteriyor.

İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizlik, edepsizliktir.
Memurlar.Net
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