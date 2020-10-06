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İstanbul için kuraklık uyarısı: 70-80 günlük su kaldı

Türkiye son yılların en kurak aylarını yaşıyor. Bu durumdan etkilenen illerinin başında da İstanbul var. Barajların gün geçtikçe su kaybettiğini ifade edilirken acil eyleme geçilmesi noktasında uyarıda bulunuluyor
 06 Ekim 2020 15:54
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Türkiye'de bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle Eylül ayında beklenenin oldukça altında yağış alan İstanbul'da barajlar boş kaldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'ler civarında. Günlük tüketime baktığımızda da yüzde 0.3'lük bir değer gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık 70-80 günlük bir suyun kaldığını söylüyor. Tasarruf tedbirleri için, acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Aynı pandemide olduğu gibi halkı bilinçlendirme kampanyalarının olması gerekiyor" dedi.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI OLASILIĞI AZALIYOR

Adil Tek, "Kasım ayı içinde Marmara ve Karadeniz'de biraz mevsim normalinin altına düşen sıcaklıklar var ama devam eden Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını gösteriyor. Bu da kar yağışı olasılığını İstanbul'da azaltıyor" diye konuştu.

Tek, şöyle devam etti:

''Sıcaklıklar yine Ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kasım ayı içinde Marmara ve Karadeniz'de biraz mevsim normalinin altına düşen sıcaklıklar var ama devam eden Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını gösteriyor. Bu da kar yağışı olasılığını İstanbul'da azaltıyor. Tabii kar yağışını azlığı da baraj doluluk oranını özellikle etkiliyor. Ülke genelini çok kurak bir Ekim ayı bekliyor. Ama özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de çok daha kuvvetli. İstanbul'a Ekim ayında düşecek yağış miktarı 105 kilogram iken bu miktarlar 60-70'e kadar inecek. Ve şu an boşalmış vaziyetteki barajların, doluluk oranını yukarı seviyeye taşıma olasılığı ortadan kalkıyor. Yine önümüzdeki 6 aylık tahminlere göre, yağışlar açısından önümüzdeki dönemin kritik olduğunu gösteriyor. Eğer şu anda tedbir alınmazsa, asıl önümüzdeki yaz için kritik bir durum bizi bekliyor''
DHA
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