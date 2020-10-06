Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren şahıs vatandaşlar tarafından kıyıda ölü olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan görevliler ölen şahsın telefonuna gelen çağrıya cevap veremedi.

Edinilen bilgiye göre, Datça Sarıliman mevkiinde sahil bandında yürüyen vatandaşlar, kıyıda hareketsiz şekilde yatan bir kişi gördü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kıyıya vurmuş şekilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede denizde boğularak öldüğü düşünülen kişinin Fuat Ünal (80) olduğu tespit edildi. Datça'da bir tatil köyünde kaldığı öğrenilen yaşlı adamın deniz kenarında kıyafetleri bulundu.

"Çalan telefonunu kimse açamadı"

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ölen şahsın kıyafetlerini sahilde buldu. Yapılan inceleme esnasında kıyafetlerin arasında bulunan cep telefonuna gelen çağrıyı ise kimse cevaplayamadı. Ünal'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.