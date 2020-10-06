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Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Oyuncu Özgu Namal'ın esi, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral (53), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
 06 Ekim 2020 16:21
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Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.

Kiraladıkları köy evinde yaşayan Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

AHMET SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi farklı bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.
DHA
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