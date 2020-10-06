Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
|06 Ekim 2020 16:25
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ve bazı ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında Suruç Belediyesinin HDP'li meclis üyesinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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