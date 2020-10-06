Bu ilde 77 yıllık ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı
|06 Ekim 2020 16:33
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Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, Ekim ayında 77 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji verilerine göre, Aydın'da 01 Ekim 1943 yılında 38 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, bugün gölgede 39,5 derece ölçülerek rekor kırdı.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sıcak hava dalgaları etkisini göstermeye devam ediyor. Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde hissedilen kentte, dünden itibaren sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Aydın'da öğle saatlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda termometreler 46 dereceyi gösterdi. 01 Ekim 1943 yılında ölçülen gölgede 38 derecelik sıcaklık ise 77 yıl sonra 39,5 derecelik ölçümle rekor kırdı. İl genelinde hava sıcaklıklarının yarında mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
"Vatandaşlar, gölge yerler aradı"
Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte vatandaşlar da bunaldı. Korona virüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğunun bulunduğu ilde, bazı vatandaşların sıcaklar nedeniyle maskelerini çıkardığı görülürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Termometrede 46 dereceyi gören bazı vatandaşlar da cep telefonları ile fotoğraf çekerek, sosyal medya da paylaştı.
Ekim ayına girilmesine rağmen sıcaklıkların çok yüksek olduğunu dile getiren Aydınlı vatandaşlardan Ayhan Arslantaş, "Aydın'da daha önceleri Ekim ayında kış moduna giriyorduk, sıcaklıklar düşüyordu. Bu yaşıma kadar Aydın'da böyle sıcaklık görmedim" dedi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olduğunu ifade eden Yağmur Çağla Efe ise, "Herhalde son 100 yılın en sıcak dönemi diyebilirim. Ekim ayında olmamıza rağmen inanılmaz bir sıcaklık var. Termometreler bile 43-44 dereceyi gördü. Bir an önce yağmur bekliyoruz. Umarım bir an önce serinleriz" dedi.
30 sene önce Sivas'tan Aydın'a geldiğini ifade eden Hayrullah Alez, "30 sene oldu Aydın'a geleli ve böyle bir sıcak görmedim. Sıcaklıklardan dolayı evde oturuyoruz zaten salgından dolayı klima da açamıyoruz. Camları, kapıları açarak serinlemeye çalışıyoruz" dedi.
İşlerini halletmek ve nefes almak için dışarıya çıktıklarını belirten Gürkan Yalım ise gölgelik alanlarda dinlendiklerini ifade ederek, "Sıcaklıkları devamlı takip ediyoruz. Aydın, Şanlıurfa ile bir gidiyor. Bizler de şaşırmaya başladık. İnşallah bu havalar düzelir. Aydın'daki eski dönemlere döneriz" dedi.
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