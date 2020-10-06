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KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş açılıyor

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak
 06 Ekim 2020 17:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni"ne katıldı.

"TÜRKİYE BU ADALETSİZLİĞİN SÜRMESİNE İZİN VERMEYECEKTİR"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Başbakan Sayın Tatar'dan COVİD-19'la mücadele ve salgının KKTC ekonomisine etkileriyle ilgili bilgi aldım.

Türkiye bugüne kadar Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmadığını tüm dünyaya göstermiştir.

Kıbrıs Türkünün huzur ve refahı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını ortaya koyduk ve bundan kimse şüphe duymamalıdır.

Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu vardır. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, diğeri ise Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur.

Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.

KKTC'YE SU TEMİNİ

'Biz bu işi yaparız' dedik ve yaptık.

Kısa sürede tamiratı bitirip tekrar su verdik.

Su hayattır, su medeniyettir, su azizdir diyen bir anlayışla kolları sıvadık. Daha işin başındayken kimileri bunun mümkün olmadığını söyledi. Yola koyulduk. Kıbrıs'ın bu sıkıntısını çözmek de bize nasip oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temin projesini 2015'te tamamlayıp hizmete sunduk.

Bu proje 80 km'yi aşkın uzunluğu, deniz yüzeyinden 250 metre derine inen 1 metre 60 cm boruları sayesinde başlı başına mühendislik harikasıdır.

Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşaa ettiğimiz Alaköprü Barajı'ndan alınan suyu Kuzey Kıbrıs'taki Geçitköy Barajı'na aktardık.

Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz'e dökülen Dragon Çayı'nın yılık 750 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk.

108 günde deniz altındaki arıza giderildi ve bugün tekrar KKTC'ye su vermeye başlıyoruz.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise şu açıklamalarda bulundu:

Haklarımızı korumakta sonuna kadar kararlıyız.

Meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Kıbrıs'ta artık susuzluk korkusu yaşamıyoruz.

KAPALI MARAŞ KONUSU

Kapalı Maraş'ın yeniden açılması konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum.

Barış Harekatı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti.

90'lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticeye kavuşturulamamıştır.

2019'da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş'ın açılmasıydı.

Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz.

Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz.

Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak.

Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz.

Taşınmaz mal komisyonu 74 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine-iş yerlerine temin edecek faaliyetleri sürdürmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da elbette dikkate alınmaktadır.

Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye, tüm hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum.
Anadolu Ajansı
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