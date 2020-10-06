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Kocaeli'deki kazada yaralanan uzman onbaşı şehit düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patlaması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Orkun Eyice 1 buçuk aydır süren yaşam savaşına yenik düşerek şehit oldu
 06 Ekim 2020 16:53
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Kocaeli'deki kazada yaralanan uzman onbaşı şehit düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patlaması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Orkun Eyice 1 buçuk aydır süren yaşam savaşına yenik düşerek şehit oldu.

Kaza, 13 Ağustos tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana geldi. Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekipleri, görev sonra birliklerine dönmek üzere 41 KL 239 plakalı midibüse bindi. Yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Midibüs sürücüsü kurtarabilmek için aracı yokuş yukarı olan bir sokağa sokmak istedi. Ancak karşı şeritten gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil ile çarpışan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. Kazada 8 askeri personel yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 jandarma personeli çevredeki hastanelere sevk etti. Kazada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Orkun Eyice Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eyice, yaklaşık 1 buçuk aydır süren yaşam savaşına yenik düşerek şehit oldu. Eyice'nin naaşının tamamlanacak işlemlerinin ardından törenle memleketine gönderileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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