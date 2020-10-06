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Trump, 3 ilaçla aynı anda tedavi edilen gezegendeki tek insan

Yeni tip corona virüse(Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisi büyük bir ilgiyle yürütülüyor. 74 yaşındaki Trump, hastaneden taburcu edilmesinin ardından "Hastalıktan korkmayın. 20 yıl öncekinden daha iyi hissediyorum " açıklaması yaptı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Regeneron'un antikor kokteyli, remdesivir ve deksametozonun aynı anda uygulandığı tedavinin dünyadaki başka hiç kimseye yapılmadığı ve ABD halkı da dahil olmak üzere ölümcül hastalığa yakalanan insanların birçoğunun kullanım onayı verilmediği için söz konusu ilaçlara erişemediği belirtildi.
 06 Ekim 2020 17:06
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Trump, 3 ilaçla aynı anda tedavi edilen gezegendeki tek insan

Yeni tip corona virüse(Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisi büyük bir ilgiyle yürütülüyor. 74 yaşındaki Trump, hastaneden taburcu edilmesinin ardından "Hastalıktan korkmayın. 20 yıl öncekinden daha iyi hissediyorum " açıklaması yaptı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Regeneron'un antikor kokteyli, remdesivir ve deksametozonun aynı anda uygulandığı tedavinin dünyadaki başka hiç kimseye yapılmadığı ve ABD halkı da dahil olmak üzere ölümcül hastalığa yakalanan insanların birçoğunun kullanım onayı verilmediği için söz konusu ilaçlara erişemediği belirtildi.

ABD HALKI DA DAHİL OLMAK ÜZERE İNSALIĞIN ÇOĞU TRUMP'LA AYNI TEDAVİYİ GÖRME İMKANINA SAHİP DEĞİL

Dünyada yeni tip corona virüse yakalanan insanların birçoğu ABD Başkanı Donald Trump'la aynı tedaviyi görme imkanını sahip değil. CNN'de yer alan habere göre 74 yaşındaki Trump'ın mümkün olan en iyi bakımı alması ve eksta ilgiyle tedavi edilmesi elbette kabul edilir bir durum, ancak gördüğü tedavinin büyük bir kısmı corona virüs nedeniyle 215 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD de dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde halkın kullanımına açık değil.

Covid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavi gören Trump, dün gece doktorlarının kararının ardından hastaneden taburcu oldu.

"HASTALIKTAN KORKMAYIN" DEDİ AMA 36 MİLYONUN KULLANDIĞI İLAÇLARA NASIL ULAŞABİLECEĞİNİ AÇIKLAMADI

Helikopter ile Beyaz Saray'a götürülen ABD Başkanı attığı tweette, "Hastalıktan korkmayın. 20 yıl öncekinden daha iyi hissediyorum!" ifadelerini kullandı. Ancak Trump attığı tweette ölümcül hastalığa yakalanan ABD'lilerin dünyadaki yaklaşık 36 milyon kişinin kendisine uygulanan tedaviye nasıl erişebileceğinden bahsetmedi.

FDA REGENERON'A HENÜZ ACİL KULLANIM ONAYI VERMEDİ

Trump, Cuma günü hastaneye kaldırılmadan önce Regeneron'un deneysel antikor tedavisini aldı. Söz konucu ilacın daha önce 275 hastayı içeren klinik denemesinde vücuttaki corona virüs seviyesini düşürdüğü ortaya konuldu. Ancak tedavi henüz ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil kullanım izni almadı.

DURUMU AĞIR OLMAMASINA RAĞMEN VİRÜSE YAKALANDIKTAN BİR GÜN SONRA İLACI ALMAYA BAŞLADI

Biyoteknoloji şirketi Regeneron, ilacı Trump'ın doktorlarından "kullanım" talebi aldıktan sonra sağladığını söyledi. ABD'li bir sağlık kuruluşu olan Mayo Clinic, çoğu insan için henüz onaylanmamış ilaçlara erişimin uzun ve zorlu bir süreç olabileceğini belirterek, çoğu hastanın karşılaması gereken bir dizi gereksinim olduğunu ve Trump'ın bu izne ihtiyaç duyacak kadar şiddetli bir hastalık geçirmediğini ifade etti.

Ancak Beyaz Saray basın sekreteri ve Trump'ın doktoruna göre ABD Başkanı, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sadece bir gün sonra terapötik tedaviyi aldı.

"ABD'LİLERİN GERİDE KALANI KESİNLİKLE BÖYLE BİR TEDAVİYE ERİŞME İMKANINA SAHİP DEĞİL"

Epidemiyolog Dr. Seema Yasmin, "Elbette, söz konusu olan ABD Başkanı, tıbbi olarak acil kullanımda izinli olsun ya da olmasın, gerekli görülen her tür destek ona uygulanır. Ancak son birkaç ay içinde pandemiye tepki çok kötü olduğu için ölen (neredeyse) 220 bin Amerikalı var. Ve kesinlikle bu tür bir tedaviye erişemediler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu durum, Trump'ın corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan yüz binlerce diğer Amerikalıyla karşılaştırdığı tek avantaj değil.

Deneysel antikor tedavisine ek olarak, Trump'a corona virüse karşı etkisi klinik deneylerle kanıtlanan yalnızca iki ilaç olan remdesivir ve deksametazon da verildi.

"GEZEGENDE ETKİLİ OLAN TÜM İLAÇLARIN KOMBİNASYONUNU ALAN TEK İNSAN OLABİLİR"

George Washington Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Dr. Jonathan Reiner, "ABD Başkanı, gezegende bu özel ilaç kombinasyonunu alan tek hasta olabilir" dedi. Bir stereoid ilacı olan deksametozon her yerde bulunabilse de, ABD'li ilaç şirketi tarafından üretilen remdesivir, Covid-19 tedavisi için FDA onayı almadı, ancak kurumdan acil kullanım izni aldı.

Klinik araştırmalar, beş günlük bir remdesivir kürünün bazı hastalarda iyileşme sürelerini hızlandırabildiğini gösterdi. Ancak antiviral ilaç anemi, karaciğer toksisitesi ve böbrek toksisitesi gibi yan etkilere de neden olabilir.

Bununla birlikte remdesivir intavenöz tedavi olarak uygulanıyor. Bu nedenle hastaların tedavi uygulanırken beş gün boyunca hastaneden olması gerekiyor. Ancak Trump'ın doktorları, tedaviyi bitirmek için üç sonra eve gitmesine izin verdi. Doktor Dr. Sean Conley, diğer Amerikalıların evlerinden farklı olarak, Trump'ın "dünya standartlarında tıbbi bakımla çevreleneceği bir kurum içi Beyaz Saray Tıp Birimi'ne sahip olduğunu" söyledi.
NTV
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