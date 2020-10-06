Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, performans esaslı program yaklaşımını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisini netleştiren kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, te, program bütçe uygulamasının yaygınlaştırılması, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli kamu kurumlarının düzenlenmesi, vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesine ilişkin koşulların belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ilişkin hükümler, Cumhurbaşkanlığında raportörlük kadrosunun ihdas edilmesi ile baz istasyonları ve bunlara yönelik iletişim araçlarının kurulduğu kulelerin imar durumlarının düzenlenmesini öngördüklerini belirtti.

Aydın, düzenlemenin ayrıca depremler ile belediyelere sağlanan ve geri ödenemeyen kredilerin terkin edilmesi, büyükşehir belediye sınırları içinde yer alan kırsal yerleşim bölgelerine yönelik su ücretlerinde ve emlak vergilerinde indirim gibi çeşitli kolaylıklar getirilmesi, OHAL kanunları kapsamında haklarında ilave tedbirler uygulanan kişiler için ilgili oldukları kurumlara ve mahkemelere itiraz yolunun açılması ile Ar-Ge kapsamındaki çalışmaların salgın nedeniyle 1 yıl daha uzaktan yapılabilmesini içerdiğini söyledi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'yla kamu mali yönetim alanında bütçelerin sonuç odaklı bir yaklaşımla hazırlanmasının, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi kapsamında reform niteliğinde olduğunu dile getiren Aydın, "Teklifimizin ilk dört maddesinde yapılan değişikliklerle, bu reformun devamı niteliğinde olan ve bütçe uygulamalarından elde edilen deneyimler ile modern bütçeleme yaklaşımları esas alınarak oluşturulan performans esaslı program bütçenin uygulama sürecinin başlatılması ve performans esaslı bütçeleme sisteminin etkinleştirilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Aydın, performans esaslı program bütçenin, aynı zamanda kamu harcamalarında şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe katkı sağlayacağını, TBMM'nin bütçe hakkını daha etkin şekilde kullanmasına da imkan vereceğini söyleyerek, "Bütçenin daha sade, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir yapıya kavuşturulmasına, üst politika belgeleri ile bütçe arasındaki hedef, amaç ilişkisi ile dil ve kavram birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin 11 Haziran 2020 tarihli kararıyla, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun (I) Sayılı Cetveline eklenen sıraların iptal edildiğini hatırlatan Aydın, düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak ilgili kurumların listeye eklenmesinin sağlanacağını kaydetti.

- Vakıf üniversitelerine tıp fakültesi açma şartları

Teklifle, vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açmasına yönelik şartların yeniden düzenlendiğini belirten Aydın, "Vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi gören öğrencilerimizin donanımlı bir uygulamalı eğitim alabilmeleri için söz konusu üniversitelerin kendisine ait bir hastanesinin olması önemlidir. Bu bağlamda vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi için mülkiyeti, işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait bir hastanenin varlığı, faal bir özel hastanesi yoksa tıp fakültesi açabilmesi için Sağlık Bakanlığından ön izin alması, ön izinle kurulan tıp fakültelerinin eğitime başlayabilmeleri için ise hastane ruhsatının alınmış olmasına ilişkin şartlar getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer düzenlemenin sağlık temalı kurulan ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesine yönelik olduğunu aktaran Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin halen yurt içinde Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Erzurum, İzmir ve Trabzon'da toplam 17 fakülte, 2 meslek yüksek okulu ve 4 enstitüde yaklaşık 20 bine yakın öğrenciye çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim verdiğini anlattı.

Üniversitenin, 26 uygulama ve araştırma merkezi ve bir teknokent ile Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi yurt dışında Somali, Sudan, Özbekistan ve Filipinler'de toplam 978 ön lisans ve lisans öğrencisi ve Somali'deki 100 uzmanlık öğrencisiyle sınır ötesinde de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluşunun üzerinden henüz 5 yıl geçmesine rağmen, 2 bin 500 civarındaki akademisyen kadrosuna ve uzmanlık öğrencileri dahil yaklaşık 30 bin civarında öğrenci kapasitesine ulaştı. Gerek yurt içi gerek yurt dışında çok sayıda ayrı mekan ve alanda eğitim veriyor olması sebebiyle artan talebi karşılamak, ülkemizin ve üniversitenin hak ettiği itibarı artırarak devam ettirebilmek için uygulamada karşılaşılan zorlukların giderilmesi amacıyla değişiklik teklifinde bulunmaktayız. Bu bağlamda bütçe onayı ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak gibi hususlarda Mütevelli Heyeti'nin 'onay vermek' şeklindeki yetkileri 'görüş vermek' şeklinde değiştirilmiştir."

Aydın, teklifle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ihtiyaç duyduğu kadrolar için Sağlık Bakanlığından talep gelme şartının kaldırıldığını ve bu sayede ihtiyaca göre akademik kadroların ivedilikle ihdas edilmesine imkan verildiğini ifade etti.

- "Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü" geliyor

Aydın, düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi kariyer meslek personeli olarak Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı ihdas edilmesini öngördüklerini bildirdi.

Teklifle getirilen bir diğer düzenlemenin, belediyelerce kullanılan deprem kredilerinden kalan borçların terkin edilmesine yönelik olduğunu anlatan Aydın, düzenlemeyle, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan uygulamasının da getirildiğini kaydetti.

Olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirler hakkında kanun yolu oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen Aydın, şöyle devam etti:

"Malumları olduğu üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görevleri; kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması işlemleriyle sınırlı tutulmuştur. OHAL döneminde kabul edilen kanunlarda yer alan 'gemi adamlığı, balık adamlık veya pilot lisansının iptali' gibi ilave tedbirlere karşı başvuru yapılamayacağı belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 24 Aralık 2019 tarihli kararıyla bu hüküm iptal edilmiştir. Bu suretle OHAL kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı başvuru yolu açılmış ancak başvuru yapılacak kurum veya kuruluşun neresi olduğu hususu belirlenmemiştir. Teklifimiz ile söz konusu ilave tedbirlere yönelik başvuru yolu açılmaktadır. Bu suretle hakkında ilave tedbir uygulanan gerçek ve tüzel kişiler tedbiri uygulayan kuruma başvurabilecektir. Başvuruyu inceleyecek kurum ilave tedbirin devamının yerinde olup olmadığını inceleyecektir. Başvuru neticesinde verilecek karara karşı da idari yargı yolu açılmıştır."