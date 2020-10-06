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Dünya'da yüz yüze eğitim nasıl yapılıyor?

Corona virüsü nedeniyle sekteye uğrayan en önemli alanlardan biri de eğitim... Covid-19 salgını dolayısıyla birçok ülkede ara verilen eğitim birçok ülkede yüz yüze olacak şekilde yavaş yavaş başladı. Bakan Selçuk'un bugün yüz yüze eğitimin kademesini artırdığını açıklamasının ardından dünyadaki strateji ve yaklaşımlara bakalım
 06 Ekim 2020 17:31
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Dünya'da yüz yüze eğitim nasıl yapılıyor?

Dünya çapında 35 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 korkusu birçok ülkede yüz yüze eğitime ara verilmesine sebep olmuştu... Türkiye'de de bir süre önce başlayan yüz yüze eğitimin kapsamı bugün Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları ile genişletildi.

PEKİ DÜNYA YÜZ YÜZE EĞİTİME NASIL DÖNDÜ?

İNGİLTERE

İlkokullar 1 Haziran'da bazı yıl gruplarından başlayarak yeniden açıldı. 15-18 yaşları arasındaki ortaokul öğrencileri 15 Haziran'da okula döndüler. 1 Eylül haftasında tüm öğrenci grupları yeni okul yılı için tam zamanlı olarak okula döndü. İskoçya'da okullar 11 Ağustos'ta yeniden açıldı.

FRANSA

Okullar 1 Eylül'de yeniden açıldı.

11 yaşın üzerindeki öğrencilerin iç mekanlar da dahil olmak üzere her zaman maske takmaları gerekiyor. Okulların sınıf gruplarının karıştırılmasını sınırlaması ve sınıfları havalandırması ve dezenfekte etmeleri gerekiyor.

Fransa'da yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başladı.

Okula devam zorunlu, ancak okullar yerel corona virüsü enfeksiyonlarındaki artışa, örneğin birkaç gün veya haftalığına katılımı sınırlayarak uyum sağlayabiliyor. Büyük bir bölgesel salgın durumunda okullar geçici olarak kapanabilir.

ALMANYA

Çocuklar, Ağustos başından beri tam zamanlı olarak okula dönüyorlar. Çoğu eyalette, çocuklar ve öğretmenler masalarında olmadıkları sürece iç mekanda maske takmak zorunda. Kuzey Ren Vestfalya, ebeveynlerin ve doktorların eleştirilerinin ardından yaşça büyük öğrencilerin derslerde maske takmaları kuralını kaldırdı.

YUNANİSTAN

Yunan yetkilileri, COVID-19 enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle okulların yeniden açılmasını 14 Eylül'e kadar ertelemişti. Öğretmenlerin ve öğrencilerin sınıfta ve diğer kapalı alanlarda, maske takmaları gerekecek.

İTALYA

Çin'den sonra corona virüsü salgınının vurduğu en sert şekilde vurduğu ülke olan İtalya'nın çoğu bölgesinde okullar 14 Eylül'de yeniden açıldı.

Okula gelen ve gidenler için maske takma zorunluluğu olacak, ancak ders sırasında sıralar arasında güvenli bir mesafe varsa maske çıkarılabilir.

HOLLANDA

Hollanda'da ilköğretim ve liseler, normal olarak Ağustos ayında aşamalı olarak yeniden açılmaya başladı.

İlkokul ve lise dersleri yüz yüze yapılıyor. Ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin yüz maskesi takması gerekmiyor. Bazı öğretmenler okula dönme konusunda isteksiz davrandılar ve bazı okullar kendi maske gereksinimlerini ortaya koydu.

NORVEÇ

27 Nisan'dan itibaren okullar kademeli olarak yeniden açıldı. Çocukların maske takması gerekmiyor ve okul saatleri büyük ölçüde değişmeden kaldı.

POLONYA

Okullar 1 Eylül'de yeniden açıldı.

Derste maske takılması zorunlu değil. Okul müdürleri, ortak alanlarda maske kullanımına ve okul saatlerini kademelendirip kademelendirmemeye karar veriyor. Bazı okullar ve belediyelerin okulların yeniden açılmasını erteleme talepleri reddedildi.

RUSYA

Mayıs ve haziran aylarında corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Rusya'da okullar 1 Eylül'de yeniden açıldı.

Rusya'da grip benzeri semptomları olan öğrencileri izole etme kararı alındı.

Ortak alanlarda aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için ders saatleri ve molalar kademeli olarak düzenlenecek. Okulda ateş kontrolleri yapılır. Grip benzeri semptomları olan öğrenciler izole ediliyor.

İSPANYA

İlk ve orta dereceli okullar, eylül ayının ilk üç haftasında bölgelerdeki akademik yıla başlıyor.

Okula devam, altı yaş ve üstü çocuklar için sınıftaki yüz maskeleri gibi zorunludur. Öğrenciler günde en az beş kez ellerini yıkamalıdır.
Sözcü
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