Milletvekilinin adını kullanarak vatandaşları dolandırdı
|06 Ekim 2020 17:39
|+Aa- Yazdır
Adıyaman'da, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın'ın adını kullanarak birçok kişiyi dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın adını kullanarak vatandaşlardan para alarak dolandıran C.Ç. isimli şahıs, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. C.Ç. isimli şahsın Milletvekili Ahmet Aydın'ın adını kullanarak iş vaadinde bulunduğu vatandaşlardan toplam 300 bin TL topladığı belirlendi. Operasyon ile yakalanan şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyete getirilerek ifadesi alınan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Milletvekili Aydın'ın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uzaktan eğitime katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu
06 Ekim 2020 16:41
|Çalan telefonunu kimse açamadı
06 Ekim 2020 16:04
|Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
06 Ekim 2020 15:49
|Sıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı
06 Ekim 2020 14:05
|Veterinere giden iki buzağı viral oldu
06 Ekim 2020 12:55
|İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu
06 Ekim 2020 12:07
|Bursa'da suç örgütü operasyonunda biri polis 3 şüpheli tutuklandı
06 Ekim 2020 11:42
|Tekirdağ'da bir kişi cami bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
06 Ekim 2020 11:40
|'Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu'
06 Ekim 2020 10:39
|Sıra beklemek istemediler, doktora dehşeti yaşattılar
06 Ekim 2020 09:59