2 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
|06 Ekim 2020 17:49
|+Aa- Yazdır
Karabük merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "üniversite yapılanması"nda yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem akademisyen yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerle operasyonel hatlar üzerinden irtibatları tespit edilen, bazı ifade ve tutanaklarda isimleri geçen Karabük Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi H.Ç. ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli Doç. Dr. F.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, Karabük ve Samsun'da terörle mücadele şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Karabük'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan F.Y. tutuklanırken, H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı
06 Ekim 2020 18:08
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
06 Ekim 2020 17:53
|FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 3'ü muvazzaf 6 gözaltı
06 Ekim 2020 17:12
|Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
06 Ekim 2020 16:25
|HDP'li Remziye Tosun, teröristleri tedavi ettirmiş
06 Ekim 2020 15:04
|Kayseri'de 3 FETÖ sanığından ikisine hapis
06 Ekim 2020 14:36
|Malatya'da FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
06 Ekim 2020 14:18
|Kobani olaylarının üzerinden 6 yıl geçti, acılar geçmedi
06 Ekim 2020 14:13
|Demirtaş'ın yargılandığı dava Mart ayına ertelendi
06 Ekim 2020 12:30
|Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin 15 yıla kadar hapsi istendi
06 Ekim 2020 12:14