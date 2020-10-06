FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
|06 Ekim 2020 17:53
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Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.T. ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu, hakim olarak görev yaptığı dönemde örgütün kamp ve toplantı adı altındaki faaliyetlerine katıldığı dikkate alınarak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık M.T. savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını ve esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık M.T'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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