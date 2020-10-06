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Koronavirüsle, kat kat giyinerek mücadele ediyorlar

Bilecik Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde sağlık çalışanlar kat kat kıyafetler, maske ve eldivenlerle kendilerini korumaya çalışarak koronavirüsle mücadele ediyor
 06 Ekim 2020 17:59
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Koronavirüsle, kat kat giyinerek mücadele ediyorlar

Bilecik Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde sağlık çalışanlar kat kat kıyafetler, maske ve eldivenlerle kendilerini korumaya çalışarak koronavirüsle mücadele ediyor. Hastanenin Covid-19 servisinde çalışan Dr. Gül Sene Topal, her gün koronavirüs olabilecekleri şüphesiyle yaşadıklarını ifade ederek, "Hastaları takip ederken öncelikle bizim giyinme aşamamız var, kat kat giyiniyoruz. Her biri emek, her biri vakit ve zorluk anlamına geliyor. Her hastamıza biz bu şekilde müdahale etmek durumundayız" dedi.

Bilecik'te yeni hizmete alınan devlet hastanesinde yer alan Pandemi Polikliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi görüntülendi. Sağlık çalışanları kat kat kıyafetler, maske ve eldivenlerle kendilerini korumaya çalışarak koronavirüsle mücadele ediyor. Hastanenin Covid-19 servisinde çalışan Dr. Gül Sene Topal koronavirüs ile en iyi mücadelenin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak olduğunu söyledi. Dr. Gül Sena Topal, hastaneye Covid-19 şüphesi ile gelen her hastayı titiz bir şekilde muayene ettiklerini ifade ederek, her birimde çalışan diğer sağlık personelinin de ayrı ayrı giyim kuşamlarına dikkat ettiklerini söyledi.

Pandemi Polikliniği'nde, Covid-19 olabilecek hastayı tek tek değerlendirdiklerini anlatan Dr. Topal, "Bu hastalar her geldiği birimde, oradaki sağlık çalışanları arkadaşlar tarafından büyük bir özenle değerlendiriliyor. Her defasında her gören arkadaş vakaları pozitif olarak düşündüğü için gerekli önlemleri alarak maskesini, gözlüğünü, önlüğünü giyerek karşılamak durumunda. Bu hastalar kan alırken yine oradaki birimdeki arkadaşlar da yine bu şekilde giyiniyor. Röntgene gidiyor, tomografiye gidiyor. Her birimde, her gören arkadaş bu şekilde hastalara müdahale etmek durumunda. Hastalar değerlendirildikten sonra bu birimler titizlikle temizleniyor" dedi. Hastalığın her aşamasında bu zorlukları tekrar tekrar yaşadıklarını kaydeden Dr. Topal, kat kat giyinerek korunmaya çalışmanın ayrı bir zorluğa neden olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hastaları takip ederken öncelikle bizim giyinme aşamamız var, kat kat giyiniyoruz. Her biri emek, her biri vakit ve zorluk anlamına geliyor. Her hastamıza biz bu şekilde müdahale etmek durumundayız. Bunun yanı sıra hastaneden çıktıktan sonra bir süre arkadaşlarımızla, akrabalarımızla görüşmüyoruz. 'Biz de acaba Covid olduk mu? Taşıyıcı olabilir miyiz?' diye şüpheleniyor ve bir nevi kendimizi karantinaya alıyoruz. Siz lütfen evde kalın, lütfen kurallara uyalım bu hastalığı birlikte yenelim. Bunun en önemlisi mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmaz. Hastalığı hep beraber yenelim ve artık normal günlerimize eski günlerimize dönelim"
DHA
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