Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı
Samsun'da görev yapan bir doçent doktor, FETÖ soruşturması gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
|06 Ekim 2020 18:08
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Samsun'da görev yapan bir doçent doktor, FETÖ soruşturması gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde görevli Doç.Dr. F.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da bugün yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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