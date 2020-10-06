Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı
|06 Ekim 2020 18:39
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.
Ayrıca açıklamada, teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 173'e yükseldiği aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı
06 Ekim 2020 18:08
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
06 Ekim 2020 17:53
|2 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
06 Ekim 2020 17:49
|FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 3'ü muvazzaf 6 gözaltı
06 Ekim 2020 17:12
|Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
06 Ekim 2020 16:25
|HDP'li Remziye Tosun, teröristleri tedavi ettirmiş
06 Ekim 2020 15:04
|Kayseri'de 3 FETÖ sanığından ikisine hapis
06 Ekim 2020 14:36
|Malatya'da FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
06 Ekim 2020 14:18
|Kobani olaylarının üzerinden 6 yıl geçti, acılar geçmedi
06 Ekim 2020 14:13
|Demirtaş'ın yargılandığı dava Mart ayına ertelendi
06 Ekim 2020 12:30