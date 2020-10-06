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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Adana'nın İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı
|06 Ekim 2020 18:55
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Adana'nın İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli Mahallesi mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 01 R 9652 plakalı araç sürücüsü ile plakası belli olmayan araç sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası araçta çıkan yangında iki kişi yanarak hayatını kaybederken kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi İmamoğlu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazada olay yerinde yanarak ölen iki kişinin kimlik tespiti için DNA testine gönderileceği öğrenildi. Yaralı bir kadının tedavisi sürüyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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