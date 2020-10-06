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Vaka sayıları açıklandı: Bin 511 yeni hasta var

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 06 Ekim 2020 19:34
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Vaka sayıları açıklandı: Bin 511 yeni hasta var

Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu.

Son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.' ifadelerini kullandı.

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