O sanık Cumhurbaşkanına hakaretten de ceza aldı
|06 Ekim 2020 19:15
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması sevincini sosyal medyadan paylaşmasının ardından hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Mehmet Fatih Kaplan bugün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakim karşısına çıktı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fatih Kaplan Silivri 1 Nolu Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise davaya katılmak istediklerini bildiren dilekçe sundu.
SAVUNMASINI YAPTI
Kimlik sorgusunda işsiz olduğunu söyleyen sanık Kaplan, avukat talebinde bulunmadan savunma yaptı. Uzunca bir süre polislik sınavı için çalıştığını söyleyen sanık Mehmet Fatih Kaplan, "Sınavda başarısız olduğumu öğrenince vermiş olduğum emeğin karşılığını alamadığım için bunalıma düştüm ve Twitter üzerinden birtakım paylaşımlar yaptım. Amacım sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek değildi. Bu paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Yaşadıklarımdan bir hayat dersi aldığımı söyleyebilirim. İnsan haklarına saygılı bir birey olacağım" dedi. Sanığın Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 2015 yılında kesinleşen bir cezası olduğu ve cezasının ertelendiği de tutanağa geçti. Duruşma savcısı, sanığın 29 Mayıs ve 16 Haziran tarihlerindeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını ve suçunun vasfı dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi.
1 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Son sözü sorulan sanık Kaplan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum, çok pişmanım" dedi. Mahkeme, sanık Kaplan hakkında "Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilen Kaplan hakkında yurtdışına çıkış ve ev hapsi kararı verildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması sevincini sosyal medyadan paylaşmasının ardından hakaret içerikli yorumlarda bulunan Mehmet Fatih Kaplan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı. Sanık Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de hakaret içerikli paylaşımları olduğu tespit edilince hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Albayrak ve ailesine yönelik saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kaplan'ın, "Kamu görevlisine hakaret" suçundan cezalandırılması istendi. Savcılık, Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları ile ilgili hazırlanan iddianamede ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı
06 Ekim 2020 19:28
|Aziz Yıldırım'a 'tokat' cezası: 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men
06 Ekim 2020 13:22
|Zonguldak'ta annesini öldürdüğü iddia edilen sanığa 21 yıl hapis
06 Ekim 2020 11:17
|Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman yargılamasında hukuk faciası
06 Ekim 2020 08:32
|İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama
05 Ekim 2020 23:04
|Polis, denklik sınavına giren 2 'joker' tutuklandı
05 Ekim 2020 20:25
|Anestezi Teknikeri Aye Karaman'ın ölümünde sanığa 3 yıl 4 ay hapis
05 Ekim 2020 12:03
|Çocuklarını döven vicdansız baba tutuklandı
04 Ekim 2020 19:57
|Şırnak'ta patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
03 Ekim 2020 20:06
|Muhtar, oğlu ve yeğenini bıçaklayan 2 kişi tutuklandı
03 Ekim 2020 18:03