1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okulda yapılan 'İşletmelerde mesleki eğitim' dersi için ek ders ödenir mi?

MEB, Covid19'dan dolayı okulda yapılan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öncelikle aylık karşılığı kapsamında değerlendirilmesini istedi.
 06 Ekim 2020 19:12
+Aa- Yazdır
Okulda yapılan 'İşletmelerde mesleki eğitim' dersi için ek ders ödenir mi?

MEB, Covid19'dan dolayı okulda yapılan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öncelikle aylık karşılığı kapsamında değerlendirilmesini, aylık karşılığı ders görevini tamamlayanlar bakımından ise ek ders görevi olarak verilmesi gerektiğini belirtti.

İŞTE MEB'İN GÖRÜŞ YAZISI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
08 Temmuz 2020 00:01		 Okul yöneticileri ve öğretmenlere, hangi ek ders ücretleri, yüksek lisansa bağlı olarak artırımlı olarak ödenir?
24 Haziran 2020 00:01
Salgın süresince ödenen ek dersler yüksek lisansa bağlı artırımlı olarak ödenir mi?
21 Haziran 2020 12:30		 İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?
19 Haziran 2020 00:10
Çalışma saatleri dışında açılan kurslara salgın sürecince ek ders ödenir mi?
15 Haziran 2020 10:58		 Bayramdan bir gün önce yarım gün çalışılan günlerde yöneticilere ne kadar ek ders ücreti ödenir?
27 Nisan 2020 10:03
Fizik öğretmeni müdür yardımcısı olarak geçici görevlendirilirse ne kadar ek ders ücreti alırlar?
10 Nisan 2020 14:00		 Usta öğreticilere, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?
22 Mart 2020 10:00
Meslek dersleri öğretmenlerinin 'ilave eğitim öğretim tazminatına' dair resmi yazı
08 Mart 2020 14:00		 Ek ders ücreti karşılığında görevlendirmeler de 'resmi görevliler' ifadesinin kapsamı
07 Mart 2020 16:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:32 - Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı20:23 - Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı20:21 - Dışişleri'nden, '2020 Türkiye Raporu'na sert tepki20:20 - Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı20:08 - 'Rahat atlatırım diye düşünürken en kötü atlatanlardanım'20:05 - 'Koronavirüse yakalanan Trump,bir semptom göstermedi'
20:01 - Sağlık Bakanlığı GYS soruları WhatsApp gruplarında dolaşıyor20:01 - Okullarda teffüs nasıl olacak? Bakan Selçuk canlı yayında19:59 - İmam, hazırladığı projelerle gençlerin kalbine dokunuyor19:57 - Bir yandan ders anlatıp bir yandan okullarını boyadılar19:56 - Mehmetçiğe yeni nesil 'sahrada yaşam üniteleri'19:51 - Doktor ve hastane polisini darp eden şüpheliler serbest
19:34 - Vaka sayıları açıklandı: Bin 511 yeni hasta var19:28 - Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı19:24 - Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti19:23 - Koronavirüsü fırsata çevirdi, kağıt bardak tesisi kurdu19:18 - Belediye başkanı tepki göstermişti, 12 bin TL ceza kesildi
19:17 - Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
Sıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı
Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Validen korkutan açıklama: Vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor
CİMER'den başvuran sözleşmeli personele uyarı
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı
174 kişinin katili Müzeyyen Aydınlı SİHA'larla vuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halkın çok tükettiği balıklar 2
foya 2
cemel vakası 2
sifte 1
05.10.2020 kabine toplantısı 2
Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat atmak 3
mistral 1
hayvanları koruma günü 2
asker 2
elik 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam