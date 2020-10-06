Okulda yapılan 'İşletmelerde mesleki eğitim' dersi için ek ders ödenir mi?
MEB, Covid19'dan dolayı okulda yapılan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öncelikle aylık karşılığı kapsamında değerlendirilmesini istedi.
|06 Ekim 2020 19:12
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MEB, Covid19'dan dolayı okulda yapılan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öncelikle aylık karşılığı kapsamında değerlendirilmesini, aylık karşılığı ders görevini tamamlayanlar bakımından ise ek ders görevi olarak verilmesi gerektiğini belirtti.
İŞTE MEB'İN GÖRÜŞ YAZISI
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