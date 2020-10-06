Bir yandan ders anlatıp bir yandan okullarını boyadılar
|06 Ekim 2020 19:57
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Esendere İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, bir yandan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders anlatırken diğer yandan da okulun boyasını yaptı.
Merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan okulda görevli 4'ü kadın 10 öğretmen, kendi aralarında topladıkları paralarla okulun tadilatında kullanılmak üzere boya ve çeşitli tamirat malzemeleri aldı.
Öğretmenler bir yandan EBA üzerinden öğrencileriyle buluşurken, diğer yandan da sınıfları boyayarak eğitim öğretime hazır hale getirdi.
Okul müdürü Ali Kayhan, AA muhabirine, tüm öğretmenlerin çalışmalarda gönüllü olarak yer aldığını söyledi.
Sınıfları boyarken keyifli bir çalışma ortamı oluştuğunu anlatan Kayhan, şöyle devam etti:
"Bir sınıfta EBA üzerinden dersler anlatılırken diğer sınıflarda ise okulun boyama işlerini yaptık. Okulda 2 idareci ve 4'ü kadın 8 öğretmen olarak hep beraber el birliği yaptık. Hepimiz el ele vererek bu işin üstesinden gelerek okulumuzun tadilatını bitirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."
"Sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz"
Öğretmenlerden Gülsüm Yıldırım da yaklaşık 5 yıldır okulda görev yaptığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencileriyle ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, " Okulumuz kötü durumdaydı ve bakım gerekiyordu. Biz de öğretmen arkadaşlarımızla neler yapabiliriz diye düşündük. Boya ve çevre temizliği yapıp okulumuzu eğitim ve öğretime hazır hale getirelim diye hareket ettik." dedi.
Okulun şu an daha iyi durumda olduğunu ifade eden Kaya, "İlk defa fırçayı elime aldım. Zor ama öğrencilerimiz için değer. Elimizden geleni yaptık. Sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.
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