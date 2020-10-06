Sağlık Bakanlığı GYS soruları WhatsApp gruplarında dolaşıyor
Hafta sonunda yapılan Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınav soruları, Anadolu Üniversitesince yayınlanmadan önce sosyal medyada dolaşmaya başladı.
|06 Ekim 2020 20:01
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Hafta sonunda, 4 Ekim 2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldı.
Ancak sınavda cep telefonu yasak olmasına ve sınav soruları Anadolu Üniversitesince yayınlanmadan önce, Tıbbi Sekreter unvanındaki sınav sorularının WhatsApp gruplarında dolaştığı belirtildi.
Anadolu Üniversitesince yapılan ancak yeterli tedbir alınmadığı için kurallara aykırı olarak yayılan sınav sorularının, sınav öncesinde ele geçirilip geçirilmediği merak ediliyor.
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