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Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulansın çekiciye çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.
 06 Ekim 2020 20:20
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Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulansın çekiciye çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Bursa istikametine gitmekte olan Ü.İ. sevk ve idaresindeki 16 R 8878 plakalı özel ambulans, önünde aynı istikamete seyreden H.K. idaresindeki 26 FZ 400 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulansta sürücü ile birlikte bulunan bir kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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