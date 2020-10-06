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5 milyon lira vermeyi kabul etti

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), eşi Eda Avcı'nın (28), avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne açtığı boşanma davası görülmeye başlandı. Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'ya maddi, manevi toplam 5 milyon lira tazminat ödemeyi ve Muğla'daki bir taşınmaz ile iki aracı vermeyi kabul ettiği protokol de mahkemeye sunuldu. Duruşmaya gelmeyen Eda Avcı, avukatı aracılığıyla yazılı ifadesini mahkemeye sunarken, mahkeme hakimi duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Cezaevinde olan Cemal Metin Avcı'nın ise talimatla Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi'nde ifadesinin alındığı öğrenildi.
 06 Ekim 2020 20:44
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5 milyon lira vermeyi kabul etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Cemal Metin Avcı ise sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Cemal Metin Avcı'nın psikolojik tedavi gören ve sakinleştirici ilaçlarla ayakta durabilen eşi Eda Avcı, avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verip geçen 29 Temmuz'da Muğla 1'inci Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşanma davası açtı.

Tarafların imza altına aldığı Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'ya maddi, manevi toplam 5 milyon lira tazminat ödemeyi ve Muğla'daki bir taşınmaz ile iki aracı vermeyi kabul ettiği protokol de mahkemeye sunuldu. Çiftin müşterek kız çocuğunun velayetinin annesinde olması ve Cemal Metin Avcı'nın karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödeyeceği de protokolde yer aldı. Davanın görülmesine ise bugün Muğla 1'inci Aile Mahkemesi'nde başlandı. Davaya tarafların avukatları katılırken, davacı Eda Avcı duruşmaya gelmedi. Eda Avcı'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye yazılı ifadesini sunmasının ardından mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.

Dava kapsamında cezaevinde olan Cemal Metin Avcı'nın ise talimatla Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi'nde ifadesinin alındığı öğrenildi.
DHA
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