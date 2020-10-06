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Boynuna ip dolanan Esmanur yaşama tutunamadı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Esmanur Yavuz, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
 06 Ekim 2020 20:57
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Boynuna ip dolanan Esmanur yaşama tutunamadı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Esmanur Yavuz, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 15 gün önce Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi'nde yaşayan Elif ve Tufan Yavuz çiftinin evinde meydana geldi. Esmanur, annesi mutfaktayken evin salonunda stor perdenin ipiyle oynamaya başladı. Esmanur, ipin boynuna dolanmasıyla nefessiz kaldı. Durumu fark eden anne, hemen kızını ipten kurtararak sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Esmanur, burada yoğun bakıma alındı. Çocuk yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavisi devam eden Esmanur Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Esmanur'un cenazesi bugün Mahmutpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı'nda defnedildi.
DHA
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