1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının büyük bölümünün aile içi bulaş yoluyla hastalığı kaptığını açıkladı.
 06 Ekim 2020 21:02
+Aa- Yazdır
Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının büyük bölümünün aile içi bulaş yoluyla hastalığı kaptığını açıkladı. Prof. Dr. Coşar, "Gençler kafe, restoran gibi mekanlarda daha fazla oturduğu, yani sosyal hayatta aktif oldukları için virüsü evlere taşıma ve evlerde de aile içi bulaşa ciddi bir şekilde neden olduklarını düşünüyoruz. Aile içi bulaş Türkiye?de ciddi oranda" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Coşar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi?nde mart ayından bu yana yaklaşık 300 hastaya baktıklarını ve şu anda 43 yoğun bakım yatağından hepsinin dolu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Coşar, koronavirüsün tabiatı gereği toplu yaşam alanlarında bulaş riskinin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Özellikle pandemi döneminde idari kısıtlamalar nedeniyle toplu yaşam yerlerindeki kısıtlamaların sonucu da özellikle aile içi bulaşlar önemli bir noktaya ulaştı. Bunun yanında özellikle kafeler, sinemalar, yemek salonları gibi toplu yaşam alanlarında; daha doğrusu gençler kafe, restoran gibi mekanlarda daha fazla oturduğu, yani sosyal hayatta aktif oldukları için virüsü evlere taşıma ve evlerde de aile içi bulaşa ciddi bir şekilde neden olduklarını düşünüyoruz. Aile içi bulaş Türkiye?de ciddi oranda. Bundan sonra da toplu yaşam alanları; eğlence yerleri, kafeler bunlar da ciddi oranda bu bulaş için kaynaklık etmekteler" diye konuştu.

'GENÇLER, TAŞIYICI FONKSİYONU GÖRÜYOR'

Prof. Dr. Coşar, genç kesimin maskeyi bazen ihmal edebildiğine dikkat çekerek, "Toplumda sanki Covid-19 ileri yaş hastalığıymış gibi bir hava oluştuğu için bazen maskelerini rahatça çıkarabiliyorlar ya da bazen maskelerini usulüne uygun takmamaktalar. Ve ayrıca oralarda yan yana saatlerce iç içe oturup sohbet ediyorlar. Durum böyle olunca bu kendilerinde bir hastalık yapmasa da taşıyıcı fonksiyonu görüyorlar. Ve bunlar evlerine gittiklerinde diğer aile bireylerine; özellikle evin büyüklerine, ananelere, babaannelerine bulaştırıyorlar. O nedenle şu anda bunda kafelerin çok ciddi bir şekilde endirekt olmasa da direkt olarak ciddi bir rolü olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'TEMİZLİK GİDERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI'

Öte yandan kafe işletmecileri ise koronavirüse karşı tüm önlemlerini aldıklarını söyledi. Kızılay?da kafe işletmeciliği yapan Savaş Orhangazi, "Biz müşterilerimize mekanın girişinde ilk olarak ateş ölçümü yapıyoruz. Aynı zamanda dezenfektanı da girişe koyduk. Ayrıca müşterimiz kalktıktan hemen sonra hijyen kuralları kapsamında masalarımızı iyice dezenfekte edip temizliyoruz. Tek seferlik ve kullanımlık kağıt menü kullanıyoruz. Özellikle bu dönemde lavabolar çok tehlikeli. Buraları saat başı temizliyoruz. İşlerimiz şuan normale göre yüzde 40 olarak devam ederken bizim temizlik giderimiz pandemi öncesi temizlik giderimizin yüzde 50 fazlasına çıktı. Bunun nedeni ise yaptığımız temizlik ve hijyen" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Rahat atlatırım diye düşünürken en kötü atlatanlardanım'
06 Ekim 2020 20:08		 Vaka sayıları açıklandı: Bin 511 yeni hasta var
06 Ekim 2020 19:34
Oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı
05 Ekim 2020 21:53		 Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı
05 Ekim 2020 21:02
'Dünya çapında her 10 kişiden 1'i virüs kapmış olabilir'
05 Ekim 2020 20:47		 Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre 200 arttı
05 Ekim 2020 19:52
Hastaları için mesaiye elinde bavulla yolcu gibi gidiyor
04 Ekim 2020 21:09		 Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
04 Ekim 2020 19:54
Vaka sayıları açıklandı: Toplam test sayısı 11 milyona yaklaştı
04 Ekim 2020 19:19		 Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 23:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Şehit uzman onbaşının naaşı Ordu'ya uğurlandı22:35 - Eylem için Van'a gelen terörist yakalandı22:32 - Doktora öğrencisi ve stajyer istihdam edenler desteklenecek22:24 - Ankara'da Kovid-19 denetimi: 29 kişiye para cezası22:21 - Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı22:13 - 'Sınava dayalı kariyer meslek haline getiriliyor'
22:11 - Mali ve Orta Afrika tezkeresi 1 yıl uzatıldı21:47 - Maraş'ın açılma süreci AB'yi endişeye sevk etti21:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek21:44 - İstanbul'un simgelerinden 'Galata Kulesi' ziyarete açıldı21:20 - Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması21:03 - 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi
21:02 - Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada20:57 - Boynuna ip dolanan Esmanur yaşama tutunamadı20:48 - Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı20:44 - 5 milyon lira vermeyi kabul etti20:32 - Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
20:23 - Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
Sıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı
Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Validen korkutan açıklama: Vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor
CİMER'den başvuran sözleşmeli personele uyarı
Bakan Selçuk: Sorular EBA TV'deki içeriklerden sorulacak
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020-2021 Futbol Şampiyonun Tottenham olması 3
İki gözüm bu işin yok sağı solu,yok sağı solu 3
tüik'in eylül 2020 enflasyon açıklaması 1
Güdümlü Proje Desteği 1
iş planı 1
vergi levhası 3
Putin,Ermenistan Başbakanı'na yüz vermemesi 2
Lazarus sendromu 1
KDV İadesi 2
mistral 1
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 87 sözleşmeli personel alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam