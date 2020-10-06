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5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi."
 06 Ekim 2020 21:03
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5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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