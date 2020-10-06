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Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmenin açığını şimdilik sözleşmeli öğretmenlerle kapatıyoruz. Yeni atama şuan gerekmiyor.
 06 Ekim 2020 21:20
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde neler değişeceğini ve sınav sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"AÇIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERLE KAPATIYORUZ"

Kronik rahatsızlığı olan ve 60 yaş üstü öğretmenler (62 bin öğretmen) biz gelmeyin dedik. Bu kadar öğretmenin açığını şimdilik sözleşmeli öğretmenlerle kapatıyoruz. Yeni atama şuan gerekmiyor.

Bakan Selçuk: Sorular EBA TV'deki içeriklerden sorulacak
Memurlar.Net
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