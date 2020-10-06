1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un simgelerinden 'Galata Kulesi' ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- Bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacak.
 06 Ekim 2020 21:44
+Aa- Yazdır
İstanbul'un simgelerinden 'Galata Kulesi' ziyarete açıldı

İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan kulenin, halka açık düzenlenen açılış programında, şarkıcı Zeynep Bastık ve Uninvited Jazz Band topluluğu konser verdi.

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kulenin açılışını İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlenen 6 Ekim gibi özel bir günde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ersoy, kulenin bir önceki restorasyonunun 1967'de tamamlandığına işaret ederek, "O zaman kule, çok farklı bir işlevle sınıflandırılmıştı. Yeme, içme ve eğlence ağırlıklı bir işleve sahipti ve günümüz açısından da kabul edilebilir bir işleve sahip değildi." dedi.

Bakanlık olarak yapının İstanbul'un cazibe noktası olduğunu da göz önünde tuttuklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Yapının işlevini müze, kalıcı ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacak. İçindeki müzeyi, kuleden baktığınız zaman İstanbul'un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, noktalarını ayrıca detaylı olarak tanıtan bir müze olarak planladık. İstanbul'un tarihi çok çok eski. Kulenin içinde aynı zamanda İstanbul'un o eski tarihinden itibaren Cumhuriyet tarihine kadar gelişini de gösteren bir sergi alanı da var."

Bakan Ersoy, kulede ayrıca İstanbul'un ve Türkiye'nin anlamlı günlerinin tanıtılacağı, belgelendirileceği geçici bir sergi alanının da yer alacağını aktararak, "Bugün mesela 6 Ekim, bu hafta İstanbul'un kurtuluşuyla ilgili bir sergi, daha 29 Ekim'le, 10 Kasım'la ve 29 Mayıs gibi daha birçok İstanbul ve Türkiyemizin özel günlerinin anlam ve önemini anlatan sergileri halkımızla buluşturacağız." diye konuştu.

"Beyoğlu Kültür Yolu" projesini geçen yıl hayata geçirmeye karar verdiklerini hatırlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda Galata Port'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar olan bölgede, Bakanlığımıza ve bize ait kurumlara bağlı olan bütün ait olan binaların restorasyonunu yaparak, kültür sanata kazandırılması şeklinde bir çalışma başlattık. Bu bağlamda da ilk haziran ayında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ni hayata geçirdik. Bugün de ağır bir restorasyondan sonra Galata Kulesi'ni tekrar hizmete alıyoruz. Önümüzdeki ay Atlas Müzesi ve Sineması daha sonra Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müzesi, daha sonra Taksim Camisi altında İslam Eserleri Kültür Merkezi ve nihayetinde de Atatürk Kültür Merkezi'ne gelerek projeyi tamamlayacağız. AKM, sadece bakanlığımıza ait bir proje olmayacak. Buradaki diğer değerli binaları, büyük firmaların da katılacağı bir platform haline getireceğiz. AKM'nin tam kapasiteyle hizmete girmesinden sonra düzenli olarak konserler ve aktiviteler sadece bu bölgede değil, bu hattın tamamında gerçekleştirilecek."

Yoğun ilginin yaşandığı törene, Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşleriyle katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şehit uzman onbaşının naaşı Ordu'ya uğurlandı
06 Ekim 2020 22:36		 Adana'da oyuncak ve süslemelerle donatılan otobüs trafikten men edildi
06 Ekim 2020 10:01
İlaç kutusundan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı
05 Ekim 2020 20:37		 FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
05 Ekim 2020 17:55
Vali Yerlikaya Mercedes fabrikasıyla kademeli mesaiyi görüştü
24 Eylül 2020 12:10		 Fethiye Belediye Başkanı, tatilcinin aracını tekmeledi
23 Eylül 2020 21:53
Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
19 Eylül 2020 20:30		 Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği
19 Eylül 2020 19:07
Erzincan'da elma ağacı eylülde çiçek açtı
19 Eylül 2020 16:20		 Doktor Ali Çetinkaya: Maske takınca bulaşmıyor
15 Eylül 2020 22:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Şehit uzman onbaşının naaşı Ordu'ya uğurlandı22:35 - Eylem için Van'a gelen terörist yakalandı22:32 - Doktora öğrencisi ve stajyer istihdam edenler desteklenecek22:24 - Ankara'da Kovid-19 denetimi: 29 kişiye para cezası22:21 - Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı22:13 - 'Sınava dayalı kariyer meslek haline getiriliyor'
22:11 - Mali ve Orta Afrika tezkeresi 1 yıl uzatıldı21:47 - Maraş'ın açılma süreci AB'yi endişeye sevk etti21:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek21:44 - İstanbul'un simgelerinden 'Galata Kulesi' ziyarete açıldı21:20 - Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması21:03 - 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi
21:02 - Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada20:57 - Boynuna ip dolanan Esmanur yaşama tutunamadı20:48 - Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı20:44 - 5 milyon lira vermeyi kabul etti20:32 - Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
20:23 - Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
Sıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı
Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Validen korkutan açıklama: Vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor
CİMER'den başvuran sözleşmeli personele uyarı
Bakan Selçuk: Sorular EBA TV'deki içeriklerden sorulacak
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hacı bektaş-ı veli 1
fatih terimin 85.ci dk sahayı terk etmesi 7
cemel vakası 2
Piroklastik akıntı 1
Eşini yazar yaptı,ifşa edenleri sözlükten atması 10
murat sağlam 1
Mavi Orkide 1
Malula 1
04.10.2020 kasımpaşa vs galatasaray maçı 1
patent 2
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 87 sözleşmeli personel alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam