Maraş'ın açılma süreci AB'yi endişeye sevk etti
|06 Ekim 2020 21:47
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararından endişe duyduklarını, bunun Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını daha karmaşıklaştırabileceğini bildirdi.
Borrell, yazılı açıklamasında, AB'nin Maraş ile ilgili bugün yapılan açıklamalardan ve gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirtti.
Bu adımın gerilimi artıracağını ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin başlaması çabalarını daha da karmaşık hale getirebileceğini ifade eden Borrell, "Şu anda acil olan daha büyük bölünmüşlükler yaratmak değil güvenin yeniden tesis edilmesidir. AB, bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Borrell, AB'nin Birleşmiş Milletler ile yakın temas halinde olduğunu ve sahadaki durumu yakından takip ettiğini vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulmasının esas olduğunu ifade etti.
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