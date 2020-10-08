Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
|08 Ekim 2020 11:02
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Söz konusu yazıda "MEB, Rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar İl-ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?" sorusuna cevap vermiştir.
Yazıda şu değerlendirme yapılmıştır:
"MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi hükümleri kapsamında oluşturulan
zümrelerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin zümreler yer
almamakla birlikte, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve
(MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesindeki hükümler çerçevesinde rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, bu hizmetleri
yürüten personel arasındaki işbirliğinin sağlanması ile ilgili hususlardaki
çalışmaları yürütmek üzere eğitim kurumları, rehberlik ve araştırma merkezleri,
il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde komisyonlar oluşturulmakta ve
toplantılar düzenlenmektedir.
Mevzuat, zaman, emek ve kaynak açısından değerlendirildiğinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanların MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi gereğince eğitim kurumları, ilçe ve il düzeyinde oluşturulan sınıf/alan zümreleri toplantılarına katılmalarının uygun olmadığı değerlendirilmektedir."
İŞTE RESMİ YAZI
Ahmet KANDEMİR
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