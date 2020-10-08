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Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 09.09.2020 tarih ve 12424283 sayılı yazılarıyla Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman branşında il-ilçe zümre toplantıları ile ilgili tereddütleri giderdi.
 08 Ekim 2020 11:02
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Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?

Söz konusu yazıda "MEB, Rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar İl-ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?" sorusuna cevap vermiştir.

Yazıda şu değerlendirme yapılmıştır:

"MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi hükümleri kapsamında oluşturulan zümrelerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin zümreler yer almamakla birlikte, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve (MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesindeki hükümler çerçevesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, bu hizmetleri yürüten personel arasındaki işbirliğinin sağlanması ile ilgili hususlardaki çalışmaları yürütmek üzere eğitim kurumları, rehberlik ve araştırma merkezleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde komisyonlar oluşturulmakta ve toplantılar düzenlenmektedir.
Mevzuat, zaman, emek ve kaynak açısından değerlendirildiğinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanların MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi gereğince eğitim kurumları, ilçe ve il düzeyinde oluşturulan sınıf/alan zümreleri toplantılarına katılmalarının uygun olmadığı değerlendirilmektedir."

İŞTE RESMİ YAZI

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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