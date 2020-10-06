1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Van'a eylem için gelen terörist, jandarma ekipleri tarafından düzenlen operasyonda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
 06 Ekim 2020 22:35
+Aa- Yazdır
Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Van'a eylem için gelen terörist, jandarma ekipleri tarafından düzenlen operasyonda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünde 2014-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde faaliyet gösteren, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda eylem yapmak maksadıyla 2 Eylül 2020 tarihinde Van'a geldiği tespit edilen 1 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 2 Ekim 2020 tarihinde Van ili Edremit ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. BTÖ mensubu 6 Ekim 2020 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Cezaevine teslim edildi" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi
06 Ekim 2020 21:03		 Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu
06 Ekim 2020 18:39
Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı
06 Ekim 2020 18:08		 FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
06 Ekim 2020 17:53
2 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
06 Ekim 2020 17:49		 FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 3'ü muvazzaf 6 gözaltı
06 Ekim 2020 17:12
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
06 Ekim 2020 16:25		 HDP'li Remziye Tosun, teröristleri tedavi ettirmiş
06 Ekim 2020 15:04
Kayseri'de 3 FETÖ sanığından ikisine hapis
06 Ekim 2020 14:36		 Malatya'da FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
06 Ekim 2020 14:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Şehit uzman onbaşının naaşı Ordu'ya uğurlandı22:35 - Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı22:32 - Doktora öğrencisi ve stajyer istihdam edenler desteklenecek22:24 - Ankara'da Kovid-19 denetimi: 29 kişiye para cezası22:21 - Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı22:13 - 'Sınava dayalı kariyer meslek haline getiriliyor'
22:11 - Mali ve Orta Afrika tezkeresi 1 yıl uzatıldı21:47 - Maraş'ın açılma süreci AB'yi endişeye sevk etti21:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek21:44 - İstanbul'un simgelerinden 'Galata Kulesi' ziyarete açıldı21:20 - Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması21:03 - 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi
21:02 - Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada20:57 - Boynuna ip dolanan Esmanur yaşama tutunamadı20:48 - Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı20:44 - 5 milyon lira vermeyi kabul etti20:32 - Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
20:23 - Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
Sıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı
Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Validen korkutan açıklama: Vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor
CİMER'den başvuran sözleşmeli personele uyarı
Bakan Selçuk: Sorular EBA TV'deki içeriklerden sorulacak
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanların karantina bitimi kontrol yapılmadan salınması 1
Sarı sabır 2
erinmek 3
Kamu Yararı Kararı 1
Yemeğimi bilerek kötü yaptım 3
haciz 1
hüccet 2
temlik 1
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'nu kızdıran soru 1
tınne 2
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 87 sözleşmeli personel alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam