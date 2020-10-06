Tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı
|06 Ekim 2020 23:02
|+Aa- Yazdır
Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı polise bıçakla saldırıda bulunduğu iddia edilen şahsı polis silahla yaraladı.
Olay, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesi ile seyir eden polis memuru F.E. (25) ile A.T. henüz nedeniyle bilinmeyen nedenden dolayı trafikte tartıştı. İddiaya göre, araçtan inen A.T., elindeki bıçakla polis memuru F.E.'nin üzerine yürüdü. Polis memuru F.E., ilk olarak 2 el havaya ateş etmesine rağmen A.T. üzerine yürümeye devam etti. Polis F.E., üzerine gelen A.T.'yi sol bileğinden ve sol diz kısmında silahla yaraladı.
Olay yerine gelen polisler, polis memuru F.E.'nin olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Bacağından yaralanan A.T., Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bir adet bıçak ve 7 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
06 Ekim 2020 23:45
|Boynuna ip dolanan Esmanur yaşama tutunamadı
06 Ekim 2020 20:57
|Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı
06 Ekim 2020 20:20
|Doktor ve hastane polisini darp eden şüpheliler serbest
06 Ekim 2020 19:51
|Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
06 Ekim 2020 19:24
|İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
06 Ekim 2020 18:55
|Sıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı
06 Ekim 2020 18:30
|Emekli öğretmen kazada hayatını kaybetti
06 Ekim 2020 18:28
|Milletvekilinin adını kullanarak vatandaşları dolandırdı
06 Ekim 2020 17:39
|Çalan telefonunu kimse açamadı
06 Ekim 2020 16:04