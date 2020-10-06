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Tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı polise bıçakla saldırıda bulunduğu iddia edilen şahsı polis silahla yaraladı.
 06 Ekim 2020 23:02
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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı polise bıçakla saldırıda bulunduğu iddia edilen şahsı polis silahla yaraladı.

Olay, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesi ile seyir eden polis memuru F.E. (25) ile A.T. henüz nedeniyle bilinmeyen nedenden dolayı trafikte tartıştı. İddiaya göre, araçtan inen A.T., elindeki bıçakla polis memuru F.E.'nin üzerine yürüdü. Polis memuru F.E., ilk olarak 2 el havaya ateş etmesine rağmen A.T. üzerine yürümeye devam etti. Polis F.E., üzerine gelen A.T.'yi sol bileğinden ve sol diz kısmında silahla yaraladı.

Olay yerine gelen polisler, polis memuru F.E.'nin olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Bacağından yaralanan A.T., Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bir adet bıçak ve 7 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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