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Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Antarktika üzerindeki ozon deliğinin yıllık maksimum büyüklüğüne ulaştığını ve son yılların "en büyük ve en derinlerinden biri" olduğunu bildirdi.
 06 Ekim 2020 23:10
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Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Antarktika üzerindeki ozon deliğinin yıllık maksimum büyüklüğüne ulaştığını ve son yılların "en büyük ve en derinlerinden biri" olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşu olan DMÖ'nün Sözcüsü Clare Nullis, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nden bilim adamları, Antarktika üzerindeki ozon deliğinin son yıllardaki en büyük ve en derin deliklerden biri olduğunu doğruladı." dedi.

Nullis, ozon tabakasının (stratosfer), ultraviyole adı verilen ve insanlık için son derece zararlı olan ışınların yüzde 99'unu emme özelliğine sahip bulunduğuna dikkati çekti.

Ozon tabakasındaki incelmenin doğrudan stratosferdeki sıcaklıkla ilgili olduğunu belirten Nullis, şunları kaydetti:

"Bunun nedeni, ozonun kimyasal olarak yok edilmesinde önemli bir role sahip olan kutupsal stratosferik bulutların yalnızca -78 santigrat derece altındaki sıcaklıklarda oluşmasıdır. Ancak temelde bu bulutlardaki buz, ozon bölgesini yok edebilecek bir reaksiyonu tetikler. Bu nedenle, bu yıl büyük ozon deliğini görüyoruz."

Anadolu Ajansı
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